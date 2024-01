I no doccia, vi prego no!

di Nancy Brilli

L’ultima sfida dell’internet è quella di provare a non docciarsi per almeno otto giorni. I capelli sono proprio vietati, ma ci si può “lavare” a pezzi, utilizzando salviette umide possibilmente non insaponate. Viso ma anche ascelle, denti, piedi. Addirittura l’infracoscio. Mi scrive Mariacarla, che sta provando a raggiungere il record di ben otto settimane stabilito da una che vive su un camper, la quale tipa sostiene che nessuno le abbia detto che puzzasse. Ora, capisco a stento l’inurbana signora che ha a disposizione un limitato numero di litri e una caldaia non funzionante, per quanto otto settimane, ovvero cinquantasei giorni, siano realmente un’esagerazione, ma te, mannaggia? Hai ventitrè anni.

Una domanda per tutti quelli che seguono ‘ste mode: oh, ma che vi dice il cervello? No, per sapere.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA