Fidanzamento che fa paura

Ho paura, tanta paura. Tante, paure. Da sempre. Tutto quello che ho sempre desiderato è riuscire a stare seduto dall’altra parte della strizza, ho cercato di contrastarla, di andarci contro. Non sono mai riuscito a farcela. Cercando di seguire il pensiero positivo mi dicevo non è che non ce la potessi fare, è che ancora non riuscivo. Oggi so che non è così. E dunque tremo, non sono sereno, e penso che se non sono in pace, forse è perché sono da solo. Per questo ho deciso di fidanzarmi. Ma come faccio a sapere se è la persona giusta? Se posso crederle fino in fondo? Questo dice Enea. E lo chiede proprio a me. Bello mio, posso solo dirti che, da quel che so, una persona non la conosci realmente se non condividi una questione di soldi, non sei d’accordo almeno una volta su una sua arrabbiatura, se non avete mai viaggiato insieme, se non avete mai vissuto nella stessa casa. Queste, le basi. Poi, date le tue incertezze, io non le accollerei a qualcun altro. Mi hai chiesto un consiglio. Ecco: te lo sconsiglio, ‘sto fidanzamento rattoppatore. Ma caldamente, proprio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 06:00

