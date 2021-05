Nancy Brilli Su Leggo: «Chicca l'amore all'improvviso»

Chicca si è sposata che era poco più di un'adolescente, per amore e per sempre. Era convinta che davvero sarebbe stato per tutta la vita. Poi come succede certe volte, il marito ha preferito andarsene con un'altra. Lei ha sofferto moltissimo ma poi ha scoperto che sola stava bene, si stava simpatica e quasi sempre si dava ragione. Non cercava altri uomini, stava bene con se stessa e comunque c'è da dire che pretendeva tanto, pretendeva di essere amata, rispettata e rispettata in tutte le sue cose, anche nel suo lavoro, che nei momenti difficili è stata proprio la sua forza. Ci si è aggrappata e ne ha tratto sostegno.

Insomma in qualche modo aveva anche lasciato perdere, non è che cercasse un altro uomo, altre persone. Proprio non aspettando all'improvviso è arrivato Giacomo che è tutto questo: è l'amore, è un uomo che la capisce, che vuole fare squadra con lei, che la sostiene. Chicca non è affatto spaventata dalla solitudine ma è orripilata dalla noia e lui è uno che la fa molto divertire, che ha sempre un'idea, è una persona interessante. Certo non è tutto rose fiori, ma quello che c'è è bellissimo. Chicca dice che forse il marito non è un Adone ma è molto molto di più.

Chicca, quelli come voi danno un sacco di speranza.C'è una luce da qualche parte beh, è bello.

(brillisevuoi@leggo.it)

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA