Nancy Brilli su Leggo: «Singletudine o zitelleria?» VIDEO

di Nancy Brilli

Athos è single. Chissà perché se sei single pensano tutti che tu sia solo. Non è la stessa cosa. La singletudine può essere piena zeppa di affetti, amori, emozioni, dice. E ci ha ragione. La solitudine non desiderata è brutta e fa paura. Vuoi mettere invece alzarti la mattina farti un bel sorriso e darti il buongiorno, oppure decidere che ti rode e non doverne dar conto a nessuno. Niente cattivi umori, niente mutismi intorno. Accanto solo gente molto scelta, e magari tipetti pelosi a quattro zampe. Scegliere di non scegliere, dice Athos. Dopo nove anni di amore rimbambito con uno che definisce narciso patologico, ha chiuso, si è disperato per un po', si è intristito per un po', si è infighito per il poi. Lui contento e fiero ora svolazza di fior in fiore, sperimentando. Ma in casa non ci vuole mai più, mai più nessuno. Il rischio, a lungo andare, io credo, è la zitelleria. Certo, mi guardo intorno e scorgo poche coppie in armonia. Troppo rari anziani per mano, che mi scappa subito la lacrima. Non so, Athos, forse hai ragione tu. Ma non è tanto bello, sentirsi innamorati? Fossi in te non mollerei così.



(brillisevuoi@leggo.it)

Nancy Nicoletta Brilli nasce a Roma il 10 aprile del 1964. E' attrice, abbastanza pittrice e regista e molto Capofamiglia. Inizia a lavorare a 19 anni nel film Claretta di Pasquale Squitieri, da allora ha recitato senza interruzione in cinema, teatro, televisione e web. Beh, fino all'inizio del Covid, almeno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 08:22

