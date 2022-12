Ballando, Selvaggia Lucarelli replica a Mariotto: «Basta screditarmi». E pubblica gli screen della chat di WhatsApp

L'edizione di Ballando Con le Stelle si è conclusa una settimana fa, ma le polemiche tra i giudici non si placano. Uno nuovo scontro si è acceso tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, dopo che il giurato del talent show in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato i retroscena di questa edizione, non risparmiandosi in giudizi negativi sulla giornalista.

Selvaggia Lucarelli, fuga d'amore dopo Ballando: il viaggio con l'amato Lorenzo

Ballando, Selvaggia Lucarelli ancora contro Carolyn Smith: «Non mi ha mai sopportata, ecco cosa faceva»

Ballando, Luisella Costamagna replica a Selvaggia: «C'è un regolamento». E minaccia provvedimenti legali

Cosa è successo

«Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure» ha riferito lo stilista al Corriere: «Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene? Mi ha detto».

Dopo poche ore dalla pubblicazione dell'intervista ecco che la Lucarelli è intervenuta sui social, portando il suo punto di vista e smentendo le dichiarazioni fatte dal collega: «Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a novembre», ha esordito Selvaggia in un tweet.

Poi ha continuato così: «Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti», ha proseguito riportando a corredo delle sue dichiarazioni uno screen della chat privata pubblicata con il suo unico commento evidenziato e scrive: «Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però», conclude lapidaria la giornalista.

Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però. pic.twitter.com/szQ0elDAKl — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA