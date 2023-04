Selvaggia Lucarelli, addio Ballando? Lei fa chiarezza su Instagram: «Ecco tutta la verità»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sui tanti rumors che da alcune settimane si rincorrono in merito alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Si è parlato di cast rinnovato, di screzi con la conduttrice, Milly Carlucci, così la giornalista ha deciso di fare chiarezza dopo la scorsa stagione che, per sua stessa ammissione, non è stata affatto facile per lei.

I rumors

Pochi giorni fa, Milly Carlucci, la padrona di casa del programma, ha rivelato in un’intervista a “Superguidatv” di non avere alcun tipo di inimicizia nei suoi confronti e di non aver ancora iniziato ad organizzare la prossima stagione di Ballando. Tv Blog però aveva parlato di una sostituta di Selvaggia, facendo il nome della D'Urso, ma anche quello de la ‘belva’ Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e la vincitrice dell’ultima edizione, Luisella Costamagna.

Il chiarimento

Selvaggia ha però voluto fare chiarezza, rispondendo a una follower nel box domande di Instagram: «Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi, veri o no che siano, non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv». Nuovamente la Lucarelli resta criptica, anche se non sembra affatto sicura della sua presenza a Ballando. Sebbene la Carlucci ha spiegato di non aver ancora lavorato sulla prossima edizione sembra confermata la presenza degli altri quattro veterani del programma: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 10:25

