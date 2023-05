Selvaggia Lucarelli: «Confermata a Ballando con le stelle». La frecciatina a Barbara D'Urso

di Redazione Web

La nuova edizione di Ballando con le stelle sta già creando numerosi rumors ma «squadra che vince non si cambia». A quanto pare, Milly Carlucci ha confermato in toto la giuria di Ballando con le stelle, che tornerà in autunno su Rai 1. Ci sarà nella sua ottava edizione anche Selvaggia Lucarelli, nonostante le voci dei mesi scorsi sull'ipotesi di un possibile addio. A renderlo noto è Dagospia.

La conduttrice è quindi intenzionata a confermare tutta la giuria in blocco e quindi: Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. «Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo far credere che fossi stata cacciata quando la verità è che sono stata cofermata a programma in corso», ha raccontato Selvaggia in un'intervista a Chi.

La frecciatina a Barbara D'Urso

Secondo alcuni rumors probabilmente ci sarà un possibile approdo alla Rai di Barbara D'Urso, o meglio dire, proprio a Ballando con le stelle. A tale proposito, Selvaggia Lucarelli durante la sua intervista ha espresso la sua opinione a riguardo: «Ho letto di tutto ma non avrei nulla in contrario se partecipasse.

«Bisogna fare un grande gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?», ha concluso la Lucarelli.

