Ballando, Sara Di Vaira furiosa contro Selvaggia Lucarelli: cosa è successo tra le due

Tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli non corre buon sangue, ormai da anni, sin da quando la Di Vaira era una delle ballerine del cast di Ballando con le Stelle. Ora che si trova tra i commentatori le cose non sono certo migliorate, anzi. Sul loro rapporto spunta un incredibile retroscena rivelato da Davide Maggio dopo la finale di Ballando.

La rivelazione

Selvaggia non ha nascosto che l'unica persona a non farle le condoglianze per la morte della mamma era stata proprio Sara che d'altronde, non solo non ha smentito la notizia, ma parlando della giuria ha affermato in tv di avere un ottimo rapporto con gli altri giudici della trasmissione che sente anche telefonicamente al contrario di Selvaggia Lucarelli.

Su Twitter l’esperto di tv ha rivelato il presunto vero motivo per cui l’astio tra Sara e Selvaggia si è acuito sempre più nelle ultime puntate del dancing show. Pare che la Di Vaira avrebbe dovuto prendere il posto di Selvaggia in giuria quando si pensava che non avrebbe partecipato per la morte della madre. La giornalista invece ha deciso di partecipare e la ballerina è stata messa da parte.

Dunque, almeno per una puntata, Sara Di Vaira era pronta a ricoprire il ruolo di giurata di Ballando con le Stelle. Un ruolo a cui sicuramente la diretta interessata aspira dopo aver lasciato il posto di maestra. Le sarebbe andata male e questa cosa l'avrebbe portata ad essere ancora più astiosa nei confronti della Lucarelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 15:47

