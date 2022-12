Oggi è un altro giorno, panico in studio: il messaggio a sorpresa di Selvaggia Lucarelli

A Oggi è un altro giorno spazio a Ballando con le Stelle. Nonostante la finale sia vicina, la discussione si è concentrata maggiormente su Lorenzo Biagiarelli, ex concorrente e fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Le polemiche su Biagio non si sono arrestate, nonostante ormai sia fuori dai giochi e, di certo, la giudice del programma non rimane ferma a tacere.

In studio da Serena Bortone, per commentare Ballando, c'era anche Samuel, il ballerino di Iva Zanicchi che sull'esclusione di Biagio ha detto: «Non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. […] Selvaggia sono sette anni che fa Ballando con le Stelle, sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se tu balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti».

Leggi anche > Totti, Noemi Bocchi e i tre regali (di lusso): ecco di cosa si tratta

In studio c’erano anche Alex Di Giorgio e il suo insegnante ed entrambi erano d’accordo sul fatto che in parte Lorenzo sia stato penalizzato. Peron ha detto che forse una soluzione poteva essere far fare Ballando a Biagiarelli senza Selvaggia in giuria. Dopo questa parentesi, Bortone è andata avanti, parlando di altri argomenti. Ma, dopo qualche minuto, Serena ha letto un messaggio ricevuto dalla Lucarelli.

Il messaggio

Selvaggia ha scritto alla conduttrice di Oggi è un altro giorno: «Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica, il pubblico da casa votava pochissimo Iva che però ha preso quattro tesoretti e una card. Quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria. A me sta bene ma bisogna essere sinceri». Dunque, Selvaggia Lucarelli ha smentito Samuel Peron sull’eliminazione di Biagiarelli. Non è stata del tutto responsabilità del pubblico.

La reazione di Peron

Mentre Serena leggeva il messaggio, il ballerino di Iva ha poi risposto: «Io ricordo che lui a livello di giudizio dei giudici prendeva sempre dei gran bei voti…». Ci ha pensato poi la Bortone a interromperlo perché evidentemente doveva andare avanti con la trasmissione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA