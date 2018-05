Nathalie Guetta, la Natalina in “Don Matteo”: «Con David ci stiamo ritrovando, se ballassi per lui chiuderebbe bottega»

Ballando con le Stelle, tutto pronto per la finale: Gina Lollobrigida ballerina per una notte

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Io e David siamo fratelli e figli di genitori separati. Mio padre ha lasciato mia madre e sposato la sua. C'eravamo persi di vista, ma ci stiamo ritrovando. Lui, scherzosamente, mi ha chiesto di ballare per lui, ma se succedesse anche uno col suo successo e la sua fama chiuderebbe bottega». Nathalie Guetta, finalista di Ballando con le Stelle, ha rivelato questo aspetto della sua vita privata, quello di avere un fratello divenuto dj di livello mondiale comeNathalie è consapevole di essere arrivata fino in fondo grazie alla simpatia che le ha permesso di ovviare ad evidenti limiti nei passi di danza. «Sono molto tranquilla per la finale, perché trovo assurdo che io sia tra i finalisti. Il mio maestro,, è meraviglioso. Non temo le critiche dei giudici, è giusto che ci siano» - ha dichiarato l'attrice a Vanity Fair - «Sapevo che sarebbe stata una scommessa persa, ma è stata un'occasione per crescere. Tifo per, è la mia preferita insieme ad, che mi manca tanto».Delracconta: «Ho dieci anni più di lui, ci vedevamo la domenica a casa di papà. Me lo spupazzavo bene, gli facevo quasi da zia, eravamo molto legati, poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. Lui, a differenza mia, è una persona piena di ottimismo, ha il dono della felicità, un po' come. Non sono invidiosa del suo successo, ma delle coppie felici che credono che l'amore vero esista e sia appagante. Io sono stata sposata per cinque anni e mezzo, è stato molto passionale, ma mi ha bruciato e lasciata senza piume».Artista circense, quando fece tappa a Napoli Nathalie decise di diventare un'attrice e divenne italiana d'adozione. «Ho dovuto imparare tutto, con molta fatica, nessuno nasce attore. Ero un disastro davanti alla macchina da presa, fuad aiutarmi perché avevo un problema a riguardarmi nel monitor» - racconta la Guetta - «Se farò ancorain Don Matteo? Penso di sì, ero stata fraintesa: vorrei solo fare altre esperienze, non chiudere bloccata in quel ruolo. L'Italia è triste, decadente e i politici dovrebbero fare pace col cervello. Voglio fare un appello a tutti gli italiani: il vostro paese mi ha accolto, ma vederlo così rischia di farmi passare una vecchia triste».