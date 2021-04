Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: «Andrò fino in fondo». Oggi, sul profilo Twitter del programma di Rai1 è stato ripostato un messaggio volgare, che ha fatto andare su tutte le furie la conduttrice.

Milly Carlucci è intervenuta immediatamente per far rimuovere il post osceno, poi ha spiegato tutto su Twitter: «Mi è stato segnalato che dall’account di Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi».

Immediati i commenti sotto al post della conduttrice. In tanti chiedono di perdonare il "colpevole". «Non licenziatelo, ha sbagliato, ma può capitare». E ancora: «Può succedere, perdonatelo». «In tanti hanno perso il lavoro a causa della pandemia. Redarguitelo, ma non licenziatelo». In realtà, al momento non è chiaro se si tratti di hackeraggio. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 19:44

