Milly Carlucci prepara il cast del prossimo Ballando con le Stelle. Partono gli inviti: «Devi venire, mi hai rimbalzato per troppi anni»

Milly Carlucci è occupata con "L'Acchiappatalenti", il suo ultimo programma che sta riscuotendo un discreto successo, ma la testa già lavora per Ballando con le Stelle. L'ultima edizione dello show che mette alla prova gli aspiranti ballerini ha battuto tutti i record in termini di ascolti e, ogni sabato sera ha incantato milioni di telespettatori davanti alla televisione. Il prossimo ottobre chi indosserà le scarpette da ballo? Milly Carlucci ha esteso l'invito anche a un noto conduttore.

L'invito di Milly Carlucci

Milly Carlucci è stata ospite a TvTalk da Massimo Bernardini che, prossimamente, lascerà il programma.

La risposta di Massimo Bernardini

All'invito di Milly Carlucci, Massimo Bernardini ha risposto sorridendo e dicendo che il ballo non è proprio il suo forte ma la conduttrice non ha mollato la presa e ha ribadito: «Io ti aspetto, non fuggire, ti vogliono vedere tutti, fidati, non puoi scappare».

