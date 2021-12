Mietta torna a Ballando con le Stelle: «In questi mesi è successo di tutto, ho sofferto per gli haters»

Mietta è tornata in pista a Ballando con le Stelle dopo essersi assentata a causa del Covid. La cantante è tornata sulla sua malattia e ha voluto dire la sua in merito alla vaccinazione. In diretta tv si era sentita messa alle strette nell'ammettere di non essersi vaccinata e nel corso della semifinale della competizione ha voluto chiarire la sua posizione a riguardo.

Insieme al suo partner e ballerino Maykel Fonts in occasione del ripescaggio Mietta ha dato di tutto per poter essere riammessa nella competizione ed è tornata in gara. Con un respiro di sollievo però aggiunge riguardo al Covid: «In questi mesi è successo di tutto, ho sofferto soprattutto per le parole ricevute sui social che mi hanno fatto male. Ho provato a farmi capire, ma non ci sono riuscita. A volte mi sono sentita sola, non è stato facile».

In una precedente intervista Mietta aveva anche spiegato le sue ragioni sulla mancata vaccinazione, dicendo di essere una persona molto ansiosa e di aver bisogno di controlli e rassicurazioni mediche sul suo stato di salute per potersi iniettare il siero: «Non ho mai avuto un buon rapporto coi farmaci», aveva chiarito specificando di non essere una no vax: «Per me che soffro di attacchi di panico è stato qualcosa che mi ha turbato parecchio. Non ero serena ed ero reduce da uno choc anafilattico».

