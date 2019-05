Ballando, Marco Leonardi si dichiara a Mia Gabusi e tenta di baciarla: lei reagisce così​

Domenica 12 Maggio 2019, 16:05

, da Ballando con le stelle a Domenica In. La showgirl e attrice, ospite di Mara Venier, si è raccontata, passando dagli impegni televisivi fino alla vita privata., dal 2010, è fidanzata con l'imprenditoree da lui ha avuto un figlio, Mattia, che ha compiuto cinque anni l'8 maggio scorso. Del compagno,parla così: «Giovanni è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, non mi vive come personaggio televisivo, ma semplicemente come Manuela, ha scavato e ha conosciuto la vera me. Dopo esserci conosciuti, siamo stati amici per un po' ma ci eravamo persi di vista per un periodo. Poi, dopo esserci incontrati di nuovo, non ci siamo più lasciati. Il matrimonio? Vedremo...».Parlando invece della partecipazione a questa edizione di Ballando con le stelle,ha voluto anche dire la sua sulle polemiche tra il ballerino Raimondo Todaro e la giurata Selvaggia Lucarelli. «Noi non vediamo tutto dal dietro le quinte, credo che la giuria abbia giudicato solo il loro balletto. Io, nel mio piccolo, non essendo una ballerina professionista, ho scelto di partecipare a Ballando proprio per imparare», ha spiegato. Alla fine, arrivano tante sorprese in studio.Il primo è un messaggio scritto dal fratello,, che si rivolge così a lei: «Non pensavo potessi diventare una mamma così attenta. A volte sei troppo apprensiva, ma è bello che sia così. Sei stata la mia sorellina meravigliosa, ti voglio bene». L'emozione esplode quando, in studio, entra anche la mamma di, che parla così della figlia: «Più che mamma e figlia siamo amiche, sorelle. Lo desideravo e l’ho avuto un rapporto del genere con Manuela. La nascita di Mattia ha cambiato la mia vita. Ho avuto tutto».