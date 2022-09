Lorenzo Biagiarelli a Ballando con Selvaggia Lucarelli giurata: «Ecco perché ho detto sì». E lancia una frecciata al no vax Montesano

Lorenzo Biagiarelli sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Mentre la sua compagna, Selvaggia Lucarelli, è stata confermata nella giuria. Lo chef, volto noto della tv grazie alla trasmissione di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, su RaiUno, ha spiegato le ragioni della scelta di partecipare alla trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, tutti i concorrenti ufficiali: tra polemiche e colpi di scena

Lorenzo Biagiarelli a Ballando, Selvaggia Lucarelli in giuria

Qualcuno potrebbe sospettare un possibile conflitto di interessi: Lorenzo Biagiarelli sarà un concorrente di Ballando e dovrà essere giudicato, tra gli altri, proprio dalla sua compagna, Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci, insieme agli autori del programma, non hanno però ravvisato questo rischio ed è così che lo chef è stato confermato tra i concorrenti della prossima edizione.

Lorenzo Biagiarelli: «Perché ho detto sì a Ballando»

In un post su Instagram, Lorenzo Biagiarelli ha spiegato i motivi per cui ha scelto di accettare la proposta di Ballando con le Stelle. «Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti, ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue» - scrive lo chef e volto noto in tv e sui social - «In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso».

Lorenzo Biagiarelli, la frecciata a Enrico Montesano

Nello stesso post pubblicato da Lorenzo Biagiarelli c'è anche una frecciata nei confronti di un altro concorrente della prossima edizione di Ballando: l'attore Enrico Montesano, noto per le sue posizioni no-vax e per l'attivismo nelle manifestazioni contro il green pass. «Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso», la battuta sarcastica dello chef e compagno di Selvaggia Lucarelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA