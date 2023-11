Lino Banfi lascia Ballando con le stelle: «L'avevo deciso prima di cominciare, ma non lo sapeva nessuno». La reazione di Milly Carlucci

di Redazione web

Lino Banfi lascia Ballando con le stelle. L'attore ha annunciato l'uscita dal programma in un'intervista al settimanale Chi.

Alla base della sua decisione non ci sono motivi di salute: «No, no, io mi sento benissimo. Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo».

Lino Banfi, addio a Ballando

«So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente», ha aggiunto.

La reazione di Milly Carlucci

Lino Banfi ha raccontato di aver accettato di partecipare a Ballando con le stelle per fare un favore a Milly Carlucci e in memoria della moglie scomparsa. Una volta annunciato l'addio, prima in puntata e poi ribadito dietro le quinte, la conduttrice ha provato a fargli cambiare idea, ma senza esito. «Lo seguirò da casa», ha concluso.

