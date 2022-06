Iva Zanicchi a Ballando con le stelle: «Selvaggia Lucarelli non esageri, che se mi innervosisco io...»

Iva Zanicchi sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le stelle. A rivelarlo è la stessa cantante, che ai microfoni di RaiRadio2 racconta di essere stata lei a contattare Milly Carlucci e di avere posto delle condizioni.

Iva Zanicchi concorrente a Ballando con le stelle

L'Aquila di Ligonchio parteciperà alla nuova edizione del talent musicale e si dice pronta a tutto: «L'ho voluto, io adoro ballare» spiega nel corso dell'intervista. «Se poi Milly dovesse cambiare idea, chi se ne frega».

Queste le condizioni di Iva Zanicchi, che confessa: «Ho detto a Milly che non deve avere nessun rispetto. Io mi esibirò anche nel rock and roll». La cantante ne ha da dire anche a Selvaggia Lucarelli, che insieme a Guillermo Mariotto e Fabio Canino è tra i giudici più severi del programma. «Ognuno ha un ruolo. Entro certi limiti – precisa –. Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po' di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com'è no?». Si prevede burrasca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 22:33

