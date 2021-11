Federico Fashion Style a Oggi è un altro giorno: «La giuria di Ballando ha pregiudizi verso di me»

Federico Lauri, uno di concorrenti di Ballando con le Stelle, è il primo ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Federico Fashion Style si racconta insieme alla ballerina professionista che lo affianca e lo guida in questa avventura nello show di Rai 1, Anastasia Kuzmina, ma non nasconde alcuni dispiaceri ricevuti da alcuni giudizi.

«Io inizialmente volevo divertitmi, poi dal primo giudizio ho capito e ho pensato che avessero alcuni giurati un pregiudizio su di me». Da quando aveva 13 anni ammette di aver iniziato a fare uso di paillette e brillanti: «Il mio motto è che se nessuno ti vede quando passi non va bene», sottolinea ammettendo che forse proprio questo suo modo di essere eccentrico può aver condizionato la giuria di Ballando.

In collegamento i genitori confermano il fatto che Federico si sia sentito attaccato, lui precisa: «Io mi sono esibito la prima puntata, non ho ballato benissimo ok, ma da quel momento mi sono sembrati preveduti». Interviene anche Anastasia che spiega: «Secondo me è Mariotto che si sta accanendo su di lui, a lui non piace».

Federico spiega di essere rimasto ferito dal fatto di essere stato definito come una persona vuota. Poi ammette anche di essere stato punzecchiato sulla sessualità, nello specifico dalla Lucarelli: «Lei insinua sempre che io nasconda qualcosa ma non ho nulla da nascondere, io ammetto di essere eterosessuale non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita ma solo per dei problemi di salute che ho io, non per altro».

