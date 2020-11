Raimondo Todaro torna parlare del suo rapporto con Elisa Isoardi, nato sotto i riflettori di “Ballando con le stelle”, il talent condotto da Milly Carlucci su RaiUno. Su Raimondo Todaro e Elisa Isoardi da tempo circolano voci di una spiccata simpatia reciproca, come in fondo hanno confessato anche i diretti protagonisti.

Raimondo Todaro inizialmente è stato operato d'appendicite ed Elisa ha avuto un infortunio, ma nonostante le piccole disavventure, loro hanno lo stesso costruito un rapporto speciale e in molti li vorrebbero insieme dopo il talent: “E’ tutta verità e al tempo stesso tutta interpretazione – ha spiegato in un'intervista a “Chi” - La chimica c’è e le nostre sfortune ci hanno unito ancora di più. Ora tutti sperano che ci mettiamo insieme, forse perché veniamo da due brutte separazioni, ma noi ci siamo ripromessi che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi. Il giorno dopo andremo a mangiarci una pizza e poi… chi lo sa!”.

Nell'intervista Todaro ha parlato anche della sua prima volta: “E’ stata a 14 anni, ma ha fatto tutto lei. Era una ragazza con cui ballavo e siccome era straniera i miei la invitarono a trasferirsi a casa nostra; un giorno si è presentata in camera mia ed è successo. Neanche me ne sono accorto. La seconda volta è stata due anni più tardi, ero un po’ più pronto”.

