«Belen e Nina Moric a Ballando con le Stelle», Milly Carlucci pensa alle due ex di Fabrizio Corona

Belen Rodriguez e Nina Moric hanno qualcosa in comune? O, sarebbe meglio dire... qualcuno? Le due regine del gossip italiano sono state le fidanzate storiche di Fabrizio Corona al quale hanno fatto perdere cuore e testa.

La modella croata è stata sposata con l'ex re dei paparazzi per ben 14 anni e da lui ha avuto il suo unico figlio, Carlos Maria, mentre la showgirl argentina ha fatto coppia fissa con l'imprenditore per tre anni: lui era reduce dalla separazione da Nina e lei stava cominciando ad avere successo in televisione.

Secondo alcune indiscrezioni, le due potrebbero ritrovarsi e non per Corona ma grazie a Milly Carlucci che starebbe già pensando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Belen e Nina Moric sulla pista da ballo?

Stando a quanto scrive il settimanale Oggi, Milly Carlucci - che si prepara a tornare in televisione con L'acchiappatalenti - starebbe già pensando al cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Il programma quest'anno ha collezionato ascolti da record e per replicare, la conduttrice ha bisogno di personalità (e di creare un po' di "drama") importanti.

Belen e Nina, donne in carriera

Belen e Nina Moric hanno due vite molto diverse ma entrambe sono davvero prese dai rispettivi impegni di lavoro. Ad esempio, la showgirl argentina ha da poco lanciato la sua linea di beauty e make up che ha chiamato "Rebeya".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 14:51

