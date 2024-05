Belen a Ballando con le Stelle, il no a Milly Carlucci: «Marcia indietro last minute». Chi la sostituirà

di Redazione web

Belen Rodriguez sarà una nuova concorrente di Ballando con le Stelle? È la domanda che, da un po' di giorni, circola sul web. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi che scriveva che la showgirl argentina e anche Nina Moric avrebbero potuto essere due aspiranti ballerine nel cast di Milly Carlucci.

Nonostante la possibile sfida tra le due ex fidanzate storiche di Fabrizio Corona stava già animando gli amanti del gossip, nelle scorse ore il sito DavideMaggio.it ha fatto sapere che Belen e Nina non ci saranno sulla pista da ballo ma, allo stesso tempo, ha svelato altri nomi del mondo dello spettacolo che potrebbero indossare le scarpette da cha cha cha.

Belen Rodriguez dice di no a Ballando

Milly Carlucci starebbe già organizzando la nuova stagione di Ballando con le Stelle e, quindi, pensando ai nomi degli aspiranti ballerini. Belen Rodriguez e Nina Moric avrebbero potuto essere due papabili concorrenti, come riportato da Oggi, ma il portale web DavideMaggio.it fa sapere: «Belen, che non è nuova a colpi di coda, avrebbe fatto marcia indietro last minute. Un peccato sia per la showgirl, che avrebbe potuto godere di una vetrina di spicco e a lei inedita dopo un periodo d’assenza, sia per il programma, visto che Belen, anche se meno rispetto al passato, rimane garanzia di attenzione mediatica e, nel caso specifico, si candidava ad essere una delle concorrenti più brave in pista».

L'indiscrezione

Ma quindi chi starebbe corteggiando Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle? Il sito di DavideMaggio.it specifica che quello di BigMama rimane un nome caldo e, poi, scrive: «Ha sgambettato per anni sul bancone di Striscia la Notizia a suon di stacchetti. Ora però è il momento di esplorare nuovi stili e ballare cheek to cheek. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Milly Carlucci è a un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sarebbe la prima velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle. La collega Elisabetta Canalis ha partecipato a Dancing with the Stars in America».

