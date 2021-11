Ballando, lo show di Massimo Ranieri e «l'imbarazzo» dopo la proposta di Milly

Massimo Ranieri è stato ospite della puntata di ieri di Ballando con le stelle, dove si è esibito cantando uno dei suoi brani più recenti, acocmpagnato dai ballerini. Ma poi la proposta imbarazzante di Milly Carlucci: la conduttrice, come era ovvio, gli ha chiesto di tornare come ballerino per una notte. «Che gioia e che onore averti qua - ha spiegato - io ti invito come ballerino per una notte». Il cantante però ha risposto imbarazzato: «Ma io ho vergogna».

La presentazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha anche rivelato di averlo «corteggiato per tanti anni e corteggia oggi corteggia domani non è mai successo niente ma adesso ma abbiamo un primo appuntamento che come si suole dire se son rose rosse fioriranno». E così l'invito a Massimo Ranieri lo ha fatto con una rosa rossa.

