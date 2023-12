Ballando, proposta di matrimonio per Simona Ventura. Giovanni Terzi in ginocchio: «Vuoi diventare mia moglie?» La risposta della conduttrice I due concorrenti hanno regalato una forte emozione al pubblico in studio e a casa







di Redazione web Simona Ventura sta vivendo una serata ricca di emozioni bellissime a Ballando con le Stelle: oltre ai giudizi ottimi nel ballo, il suo Giovanni Terzi le ha chiesto di sposarla in ginocchio. La conduttrice ha accettato tra le lacrime e tra gli applausi del pubblico e della giuria. Milly Carlucci si è molto commossa e, in lacrime, ha detto: «Grazie, ci avete regalato un'emozione bellissima, non pensavo di commuovermi così». La proposta di Giovanni Terzi Simona Ventura e Samuel Peron sono una delle coppie, insieme a Wanda Nara e Pasquale La Rocca, già date per vincitrici. Al termine della loro esibizione, premiata con 52 punti, la conduttrice è stata sorpresa in pista dal papà che le ha fatto una sorpresa e con il quale ha ballato un valzer. Quindi, Milly Carlucci ha chiamato in pista anche Giovanni Terzi e la mamma di Simona che aveva ballato con lui. Dopo i complimenti che la famiglia ha ricevuto dalla giuria e dalla conduttrice, Giovanni si è inginocchiato e ha detto: «Simona, tu sei la donna della mia vita, l'ho sempre saputo, quindi, vuoi diventare mia moglie?». Simona Ventura, piangendo e ridendo, ha detto: «Sì, lo voglio». Sono molto felice ed emozionata per voi❤️

Congratulazioni ❣️@Simo_Ventura @terzigio #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/0ldApAskKG — Milly Carlucci (@milly_carlucci) December 9, 2023 La data delle nozze Milly Carlucci era davvero emozionata e tra le lacrime ha detto: «Che bella emozione che mi avete regalato ragazzi, sono molto felice per voi!». Poi, ha chiesto quale potrebbe essere una possibile data delle nozze e Giovanni Terzi ha risposto: «Ci piacerebbe fosse il 6 luglio prossimo». Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 00:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA