Ballando, Selvaggia Lucarelli ribatte a Carolyn Smith: «Che eleganza, una signora». Cosa è successo

Dopo l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, il clima a Ballando con le stelle si è fatto incandescente. Anche a seguito delle dichiarazioni mezzo stampa di Carolyn Smith che in un'intervista a «Tv, Sorrisi e Canzoni» ha definito il compagno di Selvaggia Lucarelli «poco empatico».

Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith: «Quanta eleganza, una vera signora». Cosa è successo

L'insegnante di ballo chiarisce di non amare le polemiche né i battibecchi che a volte sorgono durante la puntata: «Non vado a simpatie o antipatie. Conta l'empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l'anima». Proprio quello che non è ancora riuscita a scorgere in Lorenzo.

«Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un "compitino". E una volta sono "sbottata". Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia. E mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici…È un po' come se io correggessi a lei la grammatica italiana…Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola».

La giurata insomma rimprovera a Lorenzo di essere troppo accademico nei compiti che gli vengono assegnati e a Selvaggia di entrare nel merito dei suoi giudizi tecnici, sottointendendo la sua scarsa competenza in materia.

Le dichiarazioni non sono piaciute alla collega giurata, che in una storia su Instagram ha espresso il proprio disappunto: «Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora». C'è da ricordare infatti che non solo il programma non è ancora terminato, ma che le parole di Carolyn Smith potrebbero pesare su un possibile ripescaggio della coppia Biagiarelli-Kuzmina e, dunque, sull'esito finale della competizione.

