Ballando, cambia tutto: via Selvaggia? Spuntano i nomi delle sostitute: «Ecco chi saranno»

Rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo l’ultima edizione del talent show di Rai Uno di Milly Carlucci, sono impazzate le polemiche sui giudici per il clima teso durante le puntate. E il tutto è continuato anche sui social dove si sono susseguiti vari attacchi velenosi, con Selvaggia Lucarelli che ha dovuto difendersi da sola dagli attacchi. La giornalista, dopo la finale, ha anche lasciato intendere che avrebbe potuto abbandonare la trasmissione.

Il seguito

Ma cosa succederebbe se Selvaggia lasciasse la trasmissione? Milly Carlucci perderebbe una pedina fondamentale del programma. Secondo quanto rivela TvBlog, a Ballando sarebbe stato in atto un piano B, nell’eventualità in cui Selvaggia non dovesse tornare nello show.

I giudici

La certezza, per ora, è che Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith torneranno dietro al bancone. Nel caso in cui la Lucarelli lasciasse, invece, spunta un nome che arriva direttamente da Mediaset: Barbara d’Urso. Così TvBlog sulla vicenda: «Si viaggia per indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso, che secondo il tele mercato di queste ultime ore non sarebbe più a Mediaset nella prossima stagione».

La novità

‘Barbarella’ sarebbe un’opzione in grado di colmare il vuoto lasciato dall’eventuale abbandono della giornalista. TvBlog spoilera anche un secondo nome papabile: Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve (Rai Due). E ancora, un terzo nome potrebbe essere quello dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, attualmente alla guida di Ciao maschio, e Luisella Costamagna, che è salita sul gradino più alto del podio in qualità di concorrente nell’ultima edizione di Ballando.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA