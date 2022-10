Ballando, scontro tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli. Irrompe Carolyn Smith: «Inaccettabile!»

A Ballando con le Stelle gli animi si fanno tesi tra la Selvaggia Lucarelli e il concorrente Dario Cassini. Il comico e attore, in coppia con Lucrezia Lando, non sembra riuscire a fare progressi, specialmente al momento di esibirsi in diretta. E viene punzecchiato dalla giurata, con cui ingaggia una vera e propria sfida dialettica. Interrotta da una Carolyn Smith, come sempre perentoria e decisa.

Ballando, Dario Cassini fa ancora flop

Dario Cassini, in coppia con Lucrezia Lando, si è esibito in un paso doble sulle note di Show must go on dei Queen. Una performance che però non ha convinto nessun giudice. L'unica che prova a difendere parzialmente Dario Cassini dai giudizi degli altri giurati è Carolyn Smith, ma poi arriva Selvaggia Lucarelli che chiede al concorrente: «Hai l'aria di uno che si sente giudicato come quello meno bravo di tutti. Tu sei convinto di ballare bene?».

Ballando, sfida dialettica tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli

A questo punto, Dario Cassini replica in maniera decisa: «Lo dico una volta perché non ho intenzione di ripeterlo. Io non ho mai fatto un passo di danza in vita mia e ho iniziato con questo programma». Selvaggia Lucarelli lo incalza: «Come ti giudichi rispetto agli altri?». E Dario Cassini risponde: «Penso di essere paritetico con alcuni, meno bravo di altri e migliore anche di altri». Selvaggia Lucarelli continua a incalzarlo: «Ad esempio? Rispetto a chi ti senti superiore?».

Ballando, l'intervento di Carolyn Smith

A quel punto, irrompe Carolyn Smith, che con il suo solito modo perentorio redarguisce Selvaggia Lucarelli: «Questo è inaccettabile. I concorrenti non possono e non devono giudicare gli altri, questa tua uscita è fuori luogo». Intanto, però, a Dario Cassini arriva un consiglio preziosissimo da parte di Simone Di Pasquale: «Sei molto emotivo e si vede. Quando sei in gara non balli bene come fai durante le prove in settimana. Non dare la possibilità alla giuria di giocare con questa tua insicurezza». Alla fine, Dario Cassini si becca come voto un 20 totale: pesa il 3 di Selvaggia Lucarelli, ma ancora di più il 2 di Guillermo Mariotto.

