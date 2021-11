Ballando, Sabrina Salerno piange in diretta dopo la lite con Selvaggia: «Devo mettere il burqa?»

di Danilo Barbagallo

Sabrina Salerno scoppia in lacrime a “Ballando con le stelle”. Sabrina Salerno, dopo gli attacchi di Selvaggia Lucarelli e la difesa da parte di Alberto Matano non è riuscita a trattenere le lacrime nel talent danzerino condotto da Milly Carlucci.

Ballando, Sabrina Salerno in lacrime dopo la lite con Selvaggia Lucarelli

Dopo la sua esibizione con Samuel Peron, Sabrina Salerno è stata criticata da Selvaggia Lucarelli: «Non ho visto la Sabrina Salerno del Festivalbar - ha spiegato la Lucarelli - per una volta mi ha fatto scodare da dove arriva, ma c'è sempre qualcosa che non va. Io mi sto convincendo del fatto che tu sia una bomba sexy solo esternamente, ma non internamente. Mi sembra che tu abbia messo in piedi una recita che negli anni '80, dove tutto era finto, funzionava benissimo. Ma non oggi. Oggi devi uscire te...».

A quel punto la reazione di Sabrina Salerno: «Ma scusa cosa dovrei fare? Presentarmi con un burqa? Ho una bella fisicità a 53 anni e me lo posso permettere. Posso andare oltre? È vero, ti ringrazio. Tu Selvaggia sei fonte di ispirazione, mi stimoli. Non mi sono offesa...». A difenderla è arrivato anche Alberto Matano: «Sabrina Salerno è Sabrina Salerno, è stata una diva degli anni '80 e ora è una donna di 50 anni che si mette in gioco, che racconta le sue vicende umane con il cuore, mettendosi a nudo...».

A quel punto la showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime: «Per me è già stato un grande passo raccontarmi, non è stato facile parlare delle mie cose private. Potevo farlo tanto tempo prima, all'apice della mia carriera, mi sarebbe servito ma ci sono arrivata tardi. Credimi Selvaggia che ogni clip sono più le lacrime che... Scusate se ho avuto un momento di debolezza, non mi piace piangere in televisione ma a raccontarmi faccio una fatica tremenda». Dopo il pianto fra Selvaggia Lucarelli e Sabrina Salerno è scoppiata la pace: «Tu Sabrina – ha spiegato la Lucarelli - sei l'unica che ha capito cosa volessi dire. Io non ho detto che ti devi coprire o snaturare. Dico che mi piacerebbe che il modo in cui ti proponi ti assomigliasse come queste lacrime che sono vere e genuine».

