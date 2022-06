Ballando con le stelle, chi ci sarà nel nuovo cast? Milly potrebbe scegliere la ex moglie di Costanzo

Work in progress per il cast di Ballando con le Stelle 2022. Milly Carlucci sta preparando un parterre di ballerini viè che non deluderà il pubblico, appassionato da anni del programma di Rai1. Dopo l'ufficialità di Iva Zanicchi come concorrente della nuova edizione, arrivano news da Dagospia. Il sito ha reso noto che dopo l’esperienza in pista, Iva potrebbe diventare un nuovo giurato dell’altro programma di punta di Milly, Il Cantante Mascherato.

Sono in corso i provini per scegliere i nuovi concorrenti e tra i nomi papabili potrebbe esserci Marta Flavi: l’ex moglie di Maurizio Costanzo. Flavi, che oggi ha 71 anni, è lontana dalla televisione da qualche anno ormai. Tra i suoi ultimi lavori ci sono Alle cinque della sera su Rai Tre, in onda nel 1995, e poi Unomattina Weekend, su Rai Uno, nel 2009. Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per circa cinque anni: dal 1989 al 1994 ed è finita per la scintilla nata tra il conduttore e Maria De Filippi. Di recente, Flavi ha parlato di Costanzo e di Maria, dicendo che dopo tanti anni non c’è più rancore. Quando scoprì il tradimento, cacciò di casa Costanzo, ma oggi Marta è serena anche con Maria, come ha confidato al settimanale Nuovo: «Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Ora ringrazio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 22:18

