Ballando, Milly Carlucci: «Tutti contro Selvaggia, ma non è come sembra. Montesano ci ha dato tanto»

Ballando con le Stelle è arrivato al suo ultimo atto. Milly Carlucci venerdì sera presenterà la finale di una stagione particolarmente esplosiva. La presentatrice, dopo 17 anni, si gode il successo e chiarisce su tutti i temi che hanno fatto discutere, da Enrico Montesano a Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli attacca (ancora) Iva Zanicchi: «Per lei regole diverse». Gelo in studio

Ballando, Ema Stokholma e Angelo Madonia: il bacio social ufficializza la relazione. «Ti amo» FOTO

Milly Carlucci, cosa ha detto

«Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina», ha spiegato Milly Carlucci a Il Corriere della Sera. Un successo, quello di Ballando, dovuto sopratutto al cast del programma, che attira sempre tanto interesse. Iva Zanicchi è stata una delle protagoniste: «Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti», spiega la presentatrice.

Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli

Tra i giurati nessuno ha fatto discutere come Selvaggia Lucarelli, attaccata da concorrenti e anche dai colleghi di scrivania. «L'insulto di Iva Zanicchi? Le è uscita una parola sbagliata e ha capito di aver passato il segno: si è scusata in tutti i modi possibili», dice Milly. E sull'attacco di Mariotto, che l'ha definita una «scimmia che tira escrementi a tutti», la Carlucci smorza: «Siamo un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo». «Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione», conclude.

La polemica Montesano

Ha fatto discutere molto anche il caso Montesano, che alle prove del programma ha indossato la maglia della XMas: «Quella di Montesano è stata una scelta molto voluta perché è stata l’occasione di avere un artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, della tv e del teatro. E durante il programma ci ha portato questo grande valore. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, è una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai».

Il dualismo con Maria De Filippi

Infine Milly Carlucci ha parlato del dualismo con Maria De Filippi: «Si è alimentata un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente. Anzi spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inimicizia mortale, che però fa bene al programma, interessa alla stampa e al pubblico, per il motivo di cui sopra: questa ricerca del dualismo, del campanile, ce l’abbiamo nel dna».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA