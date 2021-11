Ballando, Mietta torna in pista. L'appello su Instagram: «Ho bisogno del vostro supporto»

Ufficiale: Mietta tornerà a Ballando con le Stelle questo sabato. Su Instagram, la cantante ha lanciato un appello ai fan: «In questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, forza, amore ed energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore come vi è sempre stata donata da me. Spero possiate darmi una mano sabato e possiate essere importanti come sempre per me e Maykel».

La cantante non si sarebbe mai aspettata di finire nell’occhio del ciclone quando il suo tampone positivo l’ha costretta a stare a casa e ad abbandonare momentaneamente la gara. Da una semplice domanda di Selvaggia Lucarelli, si è scatenato un putiferio per la risposta della cantante. Adesso che è tornata la calma Mietta si è negativizzata dal Covid ed è pronta a rimettersi le scarpe da ballo.

Sabato sera gli occhi saranno tutti puntati su di lei, soprattutto quando Selvaggia Lucarelli dovrà giudicare la sua sull’esibizione. Lei è pronta a tornare in gara con Maykel Fonts e spera di avere accanto tutti i suoi follower.

Nel suo messaggio non ha menzionato Selvaggia né ha fatto riferimenti espliciti a quanto accaduto. Il fatto che abbia chiesto al pubblico di Ballando con le Stelle di non avere pregiudizi però parla chiaro. La cantante spera che tutto ciò che è successo e la sua posizione rispetto al vaccino anti-Covid non influiscano sui voti che arrivano da casa. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 23:05

