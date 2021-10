Ballando, Burioni attacca Mietta: «Vorrei sapere qual è il suo problema di salute» IL TWEET

In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale "motivo di salute" impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto. pic.twitter.com/Kdfp5jAdIR

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 25, 2021