di Redazione web

Ballando con le stelle, Alberto Matano si lascia andare a un pronostico (o si tratta di uno spoiler?) sui chi vincerà la kermesse 2022: «Secondo me vince Gabriel Garko». Il giornalista della Rai è stato ospite di 'Facciamo finta che', il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Nel corso della chiacchierata si è parlato della prossima finale di 'Ballando con le stelle'. E Matano ha voluto dire la sua sul candidato vincitore.

Aurora Ramazzotti: «Ecco perché sembravo sempre triste, tutta colpa di...». La spiegazione è esilarante

Il Natale in streaming con Christian De Sica: «Farei subito un cinepanettone, ma oggi con quelle battute andrei in galera»

«Sabato c'è la finale di Ballando con le stelle e il 23 c'è la finalissima. Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente», ha detto Matano.

Il commento di Maurizio Costanzo

Al commento di Costanzo: «A me è dispiaciuto per Luisella Costamagna», Matano ha replicato: «Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. È stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare».

Ballando, Alberto Matano: «Secondo me vince Gabriel Garko». Il commento di Maurizio Costanzo https://t.co/BIIGDqLPLb — Leggo (@leggoit) December 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA