Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale in lacrime per l'addio: «Vorrei chiudere con una finale»

Grande commozione nella semifinale di «Ballando con le Stelle», l'amatissimo dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Arrivati alla manche del ripescaggio nella semifinale del programma, Simone Di Pasquale, in coppia con Bianca Gascoigne, annuncia che appenderà le scarpette al chiodo e che quella di stasera potrebbe essere l’ultima volta che calcherà il palco della trasmissione tv.

Nel video introduttivo, il ballerino con gli occhi gonfi di pianto spiega: «Dopo 16 anni potrebbe essere l'ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio». Lanciando un appello a pubblico e giuria: «Mi piacerebbe chiudere in bellezza con una finale». Per riuscirci ovviamente la coppia dovrà riuscire ad essere ripescata.

Dai giudici che avevano già espresso la loro contrarietà all’eliminazione della coppia, la risposta è stata un bel 10 corale all’esibizione. Ma anche parole d’affetto e stima per il ballerino. Ivan Zazzaroni sottolinea che Simone è la figura più importante in questi 14 anni trascorsi insieme nello show e rilancia un augurio: «So che non è l’ultima esibizione qui per te». Molto triste per l’annuncio anche Selvaggia Lucarelli: «Sei l’unica persona con cui non ho avuto un battibecco qui. Ma soprattutto sei il più carismatico e hai riuscito a valorizzare al massimo le ballerine che hanno ballato con te». Guillermo Mariotto visibilmente commosso è riuscito a dire solo «lei è una delle più brave ballerine e Simone è il più grande signore che c’è». In lacrime anche la partner Bianca Gascoigne che al termine dell’esibizione ha letto un biglietto per ringraziare il suo maestro: «Mi sento onorata di essere vicino a Simone nel suo ultimo capitolo qui a Ballando. Spero di averti reso un po’ orgoglioso».

