Ballando con le Stelle: Sandra Milo ballerina per una notte. Sabato 6 novembre, su Rai1 alle 20.35, tornano le sfide danzanti per i vip in gara, guidati da Milly Carlucci e Paolo Belli, esaminati dall’implacabile giuria e sottoposti ai commenti graffianti degli opinionisti a bordo pista.

Tra le sorprese che vedremo a Ballando con le stelle ci sarà Sandra Milo "Ballerina per una notte" con il maestro di ballo Angelo Madonia e gli atleti della Nazionale Italiana di Football americano, recentemente vincitori del Campionato europeo. Insieme a sette ballerine del programma, si esibiranno sul palco di Ballando con le Stelle in una coinvolgente coreografia.

Le coppie che competeranno per poter proseguire la loro sfida nella prossima puntata di Ballando con le Stelle sono: Andrea Iannone - Lucrezia Lando, Arisa - Vito Coppola, Alvise Rigo - Tove Villfor, Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale, Fabio Galante - Giada Lini, Federico Lauri - Anastasia Kuzmina, Memo Remigi - Maria Ermachkova, Morgan - Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno - Samuel Peron e Valeria Fabrizi - Giordano Filippo.

Nella puntata precedente, la coppia formata da Al Bano e Oxana Lebedew si è momentaneamente ritirata dalla gara in attesa della guarigione del piede infortunato della ballerina. Dopo una settimana di rigorosi accertamenti sulla negatività al Covid di Maykel Fonts, maestro di Mietta, il ballerino cubano è finalmente tornato sul palco di Ballando con le stelle per esibirsi in una coreografia con gli altri insegnanti di ballo. La coppia avrà la possibilità di rientrare in gara non appena Mietta sarà guarita e risulterà negativa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 23:09

