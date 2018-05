Ballando con le stelle: le spettacolari coreografie ispirate agli animali

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, il programma didel sabato sera, è il momento della natura. La puntata si apre con una prova dedicata agli, che fanno da ispirazione per costumi e coreografie, tutte riuscite e originali.dalla giuria scherza: «Sembra di essere a Discovery Channel».Ad avere maggiore successo tra i giurati è l'esibizione di, nelle vesti dei delfini. I due hanno ricevuto i complimenti di. Zazzaroni ha invece gradito la prova di, nei panni dei serpenti, e ne ha approfittato per ringraziare le costumiste, che consentono ddi apprezzare i fisici delle concorrenti.Poco successo invece per le meduse,, che hanno aperto le danze. Il primo definito da Mariotto "Un gabbiano" e dalla Smith "Un calamaro fritto".