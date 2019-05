Ballando con le Stelle, piccolo incidente per Lasse Matberg a un passo dalla fine

Sabato 1 Giugno 2019, 00:46

Piccolo incidente perdurante la finalissima di Il militare norvegese, che è arrivato a sorpresa a disputare l'ultima sfida di questa edizione controsi è stirato un muscolo durante un'esibizione. In coppia con Sara Di Vaira ha continuato a ballare con un braccio immobilizzato.Sono state Milly Carlucci e Carolyn Smith a insistere nel fasciare l'arto. Lasse voleva continuare come se nulla fosse, nonostante il dolore. Un incidente che potrebbe compromettere l'esito della sfida. Lasse è molto amato dal pubblico, ma ora non è in grado di competere al meglio delle sue possibilità.«Mi dispiace molto vedere Lasse così abbattuto e sembra che stia accusando fisicamente e psicologicamente. Non meritava di arrivare fino a questo punto in questa condizione. Una cosa che può penalizzare entrambi», il commento di Selvaggia Lucarelli.