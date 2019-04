Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo: «Matteo Salvini mi ha scritto un messaggio dopo lo show»

Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non ha alcuna intenzione di lasciare la politica, nonostante si sia lanciata in un'avventura televisiva. L'ex berlusconiana è tra i concorrenti della quattordicesima edizione diA chi la critica per le sue scelte (compresa Selvaggia Lucarelli ), spiega che nessuna delle sue esperienze esclude l'altra. E in politica potrebbe tornare come "salviniana". Proprio il ministro dell'Interno le ha scritto un sms incoraggiante.«La vita è una sola. Divertiti», le ha scritto il leader della. «L'ho ringraziato. Ho stima di lui», ha raccontato nell'intervista a "Il Messaggero" per poi aggiungere: «Qui sto soltanto facendo un'altra esperienza. Nell'ultimo anno ho scritto per due giornali, ho fatto l'opinionista con Massimo Giletti su La7e adesso ballo. Non ridevo così da dieci anni».I giurati del programma l'hanno accusata di non essere femminile. E lei ha spiegato: «Per troppo tempo ho messo una maschera. Sensualità e femminilità, per esempio, le ho nascoste troppo a lungo, per fare politica mi ero un po' troppo virilizzata». Sul suo lavoro attuale non ha le idee chiare, quel che è certo è che vuole impegnarsi soprattutto per essere una madre e una moglie.