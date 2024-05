Ballando con le Stelle, Jonathan Kashanian attacca Milly Carlucci: «Parole discriminatorie»

di Dajana Mrruku

Milly Carlucci sta facendo già la selezione per i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle. L'ultima edizione, che ha segnato la vittoria di Wanda Nara è stata una delle più seguite e l'asticella si è alzata parecchio. Chi saranno i prossimi concorrenti che scenderanno in pista per cercare di guadagnarsi il tanto ambito premio. Milly Carlucci ha da sempre avuto criteri molto particolari e precisi per arruolare le celebrità in gara. Una delle regole più importanti che segue da sempre è quella di non accettare ex concorrenti di reality show, nonostante alcune particolari attenzioni.

Queste parole hanno fatto molto male a Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello e Isola dei Famosi, che da anni ha rivelato la sua voglia di partecipare al dancing show.

L'attacco di Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian non ha nascosto la delusione e l'amarezza nei confronti di Milly Carlucci quando, nell'intervista a TvBlog, ha raccontato la sua voglia di entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle, ma che non può per via di una regola molto precisa imposta da Milly, ovvero "no concorrenti dei reality", anche se non sempre seguita.

«Mi spiace che lo dica una delle donne che stimo di più nel mondo dello spettacolo.

Poi ha concluso: «Sentirmi escluso da un contesto – in questo caso una prima serata di Rai1 – da una conduttrice così navigata e, mi aspetterei, aperta di mente come Milly Carlucci mi dispiace. È un atteggiamento discriminatorio».

