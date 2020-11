Ballando con le stelle, la finale: Carolyn Smith festeggia i suoi 60 anni diventando ballerina per una notte. Il dance show, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare tra infortuni e contagi Covid è giunto con successo all'ultima e attesisissima puntata.

Gran finale per Ballando con le stelle 2020, sabato 21 novembre alle 20.35 su Rai1. Il dance show, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, per dieci straordinari appuntamenti ha saputo incuriosire, appassionare, catturare l’attenzione del pubblico, ma anche dei milioni di followers, che di settimana in settimana hanno mantenuto #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete. Ballerina per una notte sarà, tenace, battagliera, ballerina e coreografa di fama internazionale, da molti considerata un vero “sergente di ferro”. Un esempio di come la danza può andare oltre i limiti della fisicità ed essere una sfida con sé stessi e con la vita. Per la finalissima di questa edizione .dopo dieci appuntamenti ha saputo incuriosire, appassionare, catturare l’attenzione del pubblico, ma anche dei milioni di followers, che di settimana in settimana hanno mantenuto #Ballandoconlestelle in testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete.

Riflettori puntati su la regina della giuria Carolyn Smith, che sara’ ballerina per una notte. Carolyn si esibirà in un numero realizzato per l’occasione, per festeggiare non solo un’edizione da record, ma anche una ricorrenza “speciale”: i suoi primi 60anni. Durante la serata, non mancheranno i commenti pungenti di Roberta Bruzzone e la presenza del custode del tesoretto Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionanti e ballottaggi estenuanti, sette coppie si contenderanno la vittoria: Tullio Solenghi - Maria Ermachkova; Paolo Conticini - Veera Kinnunen; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca - Lucrezia Lando; Elisa Isoardi - Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira. Dopo l'annuncio di Milly Carlucci della positività al Covid di Maykel Fonts, grande attesa per l'esibizione di Alessandra Mussolini che dovrebbe scendere in pista con Samule Peron. Tante le prove che affronteranno le coppie in gara per convincere non solo il pubblico a casa, ma anche la temutissima Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith, al suo fianco: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come al solito non mancheranno i commenti dell’antigiuria composta da: Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata da Paolo Belli, che come sempre sarà la colonna sonora di questa serata.

Le coppie composte da Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis; Antonio Catalani – Tove Villfor, eliminate dalla gara nelle puntate precedenti, potrebbero essere tra le vincitrici dei tre riconoscimenti che verranno assegnati nel corso della serata: Il Premio Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi; il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto.

Questa settimana gran finale anche per il torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune, ci sarà quindi spazio per stili e balli diversi. A stabilire la vittoria finale del contest: il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter). A causa dei protocolli Covid in vigore le esibizioni dei concorrenti sono state registrate nei luoghi di appartenenza. Si sfideranno per la finalissima: Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto

