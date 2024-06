Ballando, il cast di Milly Carlucci prende forma: il primo concorrente ufficiale è un attore amatissimo. Gli altri nomi in ballo

di Redazione web

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più amati dal pubblico di Rai 1 che, la scorsa stagione - quella in cui ha vinto Wanda Nara insieme a Pasquale La Rocca - ha totalizzato ascolti da record arrivando a toccare picchi del 25% di share. Il cast era effettivamente stellare e, quindi, la padrona di casa Milly Carlucci sta già cercando i suoi nuovi aspiranti ballerini per formare un altro gruppo di successo che ballerà per ben 12 serate e non più 10 come lo scorso anno. Stando a quanto scrive Tv Blog, la conduttrice avrebbe già ingaggiato il primo concorrente ufficiale. Ecco di chi si tratta.

Il primo concorrente ufficiale di Ballando

Secondo Tv Blog, il primo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle sarebbe Francesco Paolantoni. L'attore e comico napoletano è un volto noto e molto amato della televisione italiana e, ultimamente, ha fatto parte di un altro programma condotto da Milly Carlucci, ovvero L'Acchiappatalenti. Se lo scorso anno la parte comica di Ballando la compensava Teo Mammucari, nella prossima edizione potrebbe pensarci proprio Paolantoni a far ridere il pubblico e, magari, si rivelerà anche un ottimo ballerino. Oltre al suo nome, ci sono altri papabili nuovi concorrenti che potrebbero scendere in pista.

Francesco Paolantoni sarà tra i concorrenti della prossima edizione di #BallandoConLeStelle.

L’attore non parteciperà a #TaleEQualeShow, ha ottenuto l’ok anche di Carlo Conti.



Confermata in toto la giuria di Ballando, il programma di Milly avrà almeno 12 puntate.



(TvBlog) pic.twitter.com/Yr2dcvxUG2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 12, 2024

Il probabile cast di Ballando

Se Francesco Paolantoni è il primo concorrente ufficiale, ora i fan di Ballando con le Stelle non vedono l'ora che vengano annunciati anche gli altri ballerini.

