Ballando con le stelle, uno dei ballerini lascia il cast: «Chi dice la verità è scomodo»

Simone Arena, uno dei ballerini di Ballando con le Stelle, saluta il programma ma lancia anche una frecciatina a questa edizione già ricca di polemiche. Il ballerino, uno dei nuovi del cast del programma, è stato eliminato tra i primi dopo che la sua compagna di danza, Marta Flavi, è uscita appunto dalla competizione. Simone ha aspettato la fine dello show e poi ha detto la sua.

In una storia su Instagram ha scritto un lungo post in cui ha parlato della sua esperienza a Ballando: «Il format DWTS [Dancing With The Stars, ndr] o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un format che adoro in cui ho avuto modo di partecipare ed anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e a cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienza».

Poi spiega: «Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l’impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L’ho sempre visto come fonte di inspirazione artistica e umana» e lancia una frecciatina: «Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa chi dice la verità è scomodo. Credo sempre nell’onestà nell’impegno e nella genuinità e credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto».

A tal riguardo quindi conclude: «Mi auguro che in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Io nel frattempo vado altrove. PS non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia successo perché non credo meritino la mia attenzione chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quelli che hanno voluto sapere. Ci vediamo nella pista viva la danza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 12:48

