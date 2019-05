Ballando con le stelle, pace fatta tra Guillermo Mariotto e Antonio Razzi: ecco cosa era successo

Ballando, Marco Leonardi si dichiara a Mia Gabusi e tenta di baciarla: lei reagisce così​

Domenica 12 Maggio 2019, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pace fatta a Ballando con le stelle tra. Il giurato del programma si è riconciliato con l'ex senatore e con la moglie, Maria Jesus Fernandez, dopo una polemica furente in seguito ad alcune dichiarazioni, senza dubbio poco eleganti.Nella puntata di ieri sera, sabato 11 maggio 2019,si è esibito con la sua maestra, Ornella Boccafoschi, poi Milly Carlucci ha invitato in pista anche la moglie dell'ex senatore, con cui ha appena festeggiato i 45 anni di matrimonio. I due coniugi hanno ballato un tango e, al termine della performance, è arrivato, che si è inginocchiato davanti alla coppia, ha chiesto scusa per le parole utilizzate nelle scorse settimana e ha omaggiato la donna con un mazzo di fiori. Lo riporta anche Gossipetv La moglie diè rimasta un po' spiazzata e ha reagito con una battuta un po' velenosa: «Ma non è che ora da questi fiori escono delle api?». Nulla, comunque, in confronto a quanto accaduto in precedenza:erano andati su tutte le furie quandoaveva commentato le performance dell'ex senatore parlando di. Nella famiglia di Razzi e della moglie ci sono delle persone davvero affette da demenza senile e quell'uscita non era piaciuta affatto ai diretti interessati. «La demenza senile è una malattia che precede l'Alzheimer e parlarne così è un'offesa a chi davvero ne è affetto. Vorrei che Mariotto mi chieda scusa per ciò che ha detto, e me lo ha detto ben tre volte!», si era sfogato qualche giorno fa