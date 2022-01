Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina e la paura per la famiglia: «Sono ancora in Ucraina»

Sembrano un ricordo lontano le serate di coppia con Federico Lauri a Ballando con le stelle. Oltre le piume e le paillettes, Anastasia Kuzmina sta vivendo settimane davvero difficili per la complessa situazione geopolitica tra Putin e il governo di Kiev. Mentre alcuni osservatori temono una prossima invasione dell'Ucraina da parte di Putin durante le Olimpiadi Invernali di Pechino, la ballerina sta facendo di tutto per portare in salvo i propri familiari.

Nata a Kiev, Anastasia Kuzmina vive da anni in Italia, ma nella capitale ha ancora una parte della sua famiglia e sui social non ha nascosto la preoccupazione crescente di questi giorni. «Non sto ignorando l’argomento, al contrario lo sto vivendo molto da vicino e per questo non me la sento di parlare qui in questo momento» ha esordito la ballerina ucraina in una storia su Instagram.

La 28enne, benché si sia trasferita a Bologna molto giovane, ha trascorso la sua infanzia a Kiev e parte delle sua famiglia si trova ancora nel Paese, ora tenuto sotto scacco dalla Russia: «Mamma e papà sono qua a Roma, mio fratello è in Inghilterra. I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice». Nonostante viva da anni in Italia, per Anastasia non è facile chiedere il trasferimento dei suoi cari, che al momento risultano ancora bloccati in Ucraina.

Anastasia Kuzmina ha iniziato a ballare giovanissima e a soli 16 anni ha vinto i Campionati italiani nella fascia d’età 16/18. Nel 2012 ha partecipato a Pechino Express, insieme all’attore argentino Andres Gil, ma è stato solo il programma di Milly Carlucci, dove ha debuttato dieci anni fa come insegnante e ballerina, a regalarle il successo professionale e a cambiarle totalmente la vita.

