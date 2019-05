Ballando, l'indiscrezione su Raimondo Todaro: «Pronto a sostituire Flavio Insinna a L'Eredità

Pamela Prati, la bomba di Dagospia su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: «Sono state fidanzate per anni»​

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:11

Spigliatezza, simpatia e ambizione sono tre qualità che di certo non mancano a. Il ballerino e maestro di Ballando con le stelle, che in questa edizione affianca la concorrente Nunzia De Girolamo, sarebbe pronto a fare un salto notevole nella propria carriera. Da storico componente di Ballando, infatti, il 32enne catanese potrebbe diventare addiritturadi una delle trasmissioni di punta dellaA lanciare la bomba èsu Oggi: l'aspirazione disarebbe quella di prendere il posto dialla conduzione de L'Eredità. Lo riporta anche Gossipetv, che cita Dandolo : «Al Foro Italico, dove va in onda Ballando con le stelle, si dice che Raimondo Todaro si sia un po’ montato la testa e che stia facendo di tutto per diventare conduttore. Il suo obiettivo? Nientedimeno che scippare L’Eredità a».Al momento, da viale Mazzini o dai diretti interessati non sono giunte conferme né smentite., dal canto suo, si è limitato a negare l'esistenza di una relazione tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, una delle coppie rivali in gara. Una cosa è certa: sedovesse approdare alla conduzione de L'Eredità, per la sua carriera si tratterebbe di una svolta assolutamente clamorosa.