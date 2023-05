Ballando, il tweet del programma con 4 nomi per la giuria scatena i fan: ci sarà Francesca Fagnani? Lei: «Non vedo l'ora che riparta»

di Redazione web

Ballando con le stelle lancia una bomba su Twitter con i presunti nomi della giuria. Da Francesca Fagnani a Barbara D'Urso, i nomi dei giurati del programma stanno facendo impazzire i telespettatori che sono pronti a vedere la "Belva" o la regina del gossip di Canale 5 con la paletta in mano nel programma di Milly Carlucci. Giancarlo Magalli e Giuseppe Cruciani sono i nomi dei due uomini papabili.

Francesca Fagnani commenta così i rumor sulla sua partecipazione. Ecco cosa ha detto.

Gabriel Garko e Anna Safronick sul set di “Se potessi dirti addio”: la nuova serie di Canale 5, ecco la trama

Ballando con le Stelle, star dell'edizione inglese scopre un tumore a 32 anni: «Non pensi mai che succederà a te»

Il totonomi della giuria di Ballando con le stelle

Il programma ripartirà nel prossimo ottobre, ma il totonomi dei giurati sta facendo impazzire i social. La pagina ufficiale del programma televisivo ha pubblicato su Twitter un collage con quattro nomi papabili. I due uomini sono Magalli e Cruciani. Magalli non commenta. Cruciani, invece, pare sia coinvolto anche in una possibile partecipazione come opinionista al GFVip al posto di Sonia Bruganelli.

⚡È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di #BallandoConLeStelle



📢Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria!

Scatenatevi👇🏻 pic.twitter.com/0ZVJG7UaJm — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) May 26, 2023

Fagnani smentisce i rumor

Per quanto riguarda la parte femminile della giuria, la produzione di Ballando con le stelle stuzzica i suoi telespettatori con due personaggi di spicco: Barbara D'Urso e Francesca Fagnani. La regina del gossip di Canale 5 non ha ancora dato risposte, anche se alcune voci sostengono che la sua presenza Mediaset sarebbe a rischio.

Francesca Fagnani, invece, commenta in prima persona ed è proprio lei a smentire la voce: «Non vedo l'ora che riparta, vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA