Ballando, Ema Stokholma e Angelo Madonia: il bacio social ufficializza la relazione. «Ti amo» FOTO

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono ufficialmente una coppia, anche fuori da "Ballando con le Stelle". Il ballerino e la speaker avevano da subito fatto immaginare che tra loro potesse nascere l'amore. Con un bacio, pubblicato sui social, è arrivata la conferma definitiva.

Amore a Ballando con le stelle

Madonia, che ha pubblicato la foto sul suo profilo social, si è fatto scappare anche un «ti amo». Una dichiarazione in piena regola, che ha strappato migliaia di like e decine di commenti. Andrea Delogu, sua amica, ha citato gli "Zero Assoluto" in un commento: «Allora quindi è vero? È vero che ti sposerai? Ti faccio tanti tanti cari auguri e se vengo in prima fila capirai». Ema Stokholma non ha confermato l'inizio della relazione, ma commentato soltanto l'hashtag scelto dal suo partner, ossia #ecco, dedicato ad Alberto Matano. Il presentatore ha invece commentato con un «finalmente». Quello che hanno pensato tutti i fan della coppia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 17:21

