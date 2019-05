Ballando, la bomba di Dagospia. Hater contro la giuria: «Culatt*** comunisti». Nunzia De Girolamo mette mi piace

di Emiliana Costa

Martedì 28 Maggio 2019, 22:02

, il casovs giuria continua. Come riportaavrebbe segnalato sulle stories di Instagram- che balla in coppia con», avrebbero scritto alcuni hater su Instagram. E ancora: «». Nunzia De Girolamo avrebbe risposto con sorrisini e commenti. Dagospia ha pubblicato gli screen shot in questione.Come riporta il sito, la vicenda avrebbe fatto infuriare la produzione del programma. Nunzia De Girolamo avrebbe poi cancellato i commenti "incriminati". Sulle stories di Instagram, Selvaggia Lucarelli avrebbe commentato così: «Ed è bene ricordarsi che i like a commenti di questo tipo, sono dimostrazione di complicità (pure vigliacca)». Replicherà Nunzia De Girolamo venerdì 31 maggio, durante la finale? Staremo a vedere.