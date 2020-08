di Ida Di Grazia

Ballando con le Stelle

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver annunciato i vip e gli abbinamenti con i loro maestri,, che stanno girando il promo della trasmissione, hanno comunicato che non ci saranno restrizioni dovute alle misure anti Covid.«Siamo sul set perchè oggi giriamo il promo e possiamo stare vicini perchè siamo super controllati, facciamo i tamponi ogni settimana e così i ballerini e tutto lo staff di Ballando. Come le squadre di calcio!». Attraverso dei video social,Sia lei, Paolo Belli, Vip, maestri e staff della trasmissione che andrà in onda sabato 12 settembre, ogni settimana effettuano il tampone per verificare eventuali casi di Covid.Ad oggi risultano sempre tutti negativi, anche per questo, come spiega la Carlucci: «I maestri e i concorrenti possono ballare abbracciati,». I protagonisti di questa nuova edizione saranno: Barbara Bouchet, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Lina Sastri, Daniele Scardina, Vittoria Schisano e Tullio Solenghi.