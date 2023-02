Ballando con le Stelle e la polemica con Selvaggia Lucarelli, ma sotto al post piovono polemiche

Gaffe sulla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle su Instagram. Dopo che l'ultima edizione è stata piena di polemiche, a causa dei continui attacchi fatti a una delle giurate, Selvaggia Lucarelli, la scelta di postare un video sui social non è stata, secondo alcuni molto azzeccata.

La caduta di stile

Nel corso del programma Selvaggia è stata più volte presa di mira dagli altri giurati, ma anche dai ballerini. Il risultato finale è stato una sorta di "tutti contro la Lucarelli", che secondo la giornalista ha anche penalizzato la presenza in gara del compagno, Lorenzo Biagiarelli. Nel video apparso sull'account Instagram ufficiale della trasmissione si vede Selvaggia che tira le somme in modo ironico su Ballando: «Che stagione è stata? Un inverno lungo, piovoso, con un tempo variabile e volubile. Un inverno rigido, un inverno».

La polemica

«Ci sono cose che non si chiedono, ma una cosa possiamo dirla: è stata una stagione di Ballando Con Le Stelle sorprendente!», recita la didascalia, ma gli utenti non hanno apprezzato questo ritornare sulla polemica e sono piovuti commenti negativi: "Si, sorprendentemente schifosa!", ha scritto un utente “Sorprendentemente trash! Selvaggia l’unica a dire la verità perciò è stata maltrattata”.E ancora: “Ma quale sorprendente, è stata letteralmente PENOSA. Fatevene una ragione, delusione pura. E noi paghiamo per vedere persone che litigano, offendono e mancano di rispetto ai concorrenti”. “Ho letto più critiche che consensi, compresa me. Uno schifo, vergognoso, da non guardare più”.

