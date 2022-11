Ballando con le Stelle, lite tra Luisella Costamagna e La Rocca? Cosa è successo dopo la puntata

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno litigato dopo l'ultima puntata di Ballando con Le Stelle? Ad alimentare le indiscrezioni, l'assenza del ballerino dagli studio di "Oggi è un altro giorno", il programma di Serena Bortone a cui la giornalista ha partecipato senza il partner. Ma a smentire le voci ci ha pensato lo stesso La Rocca. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Luisella Costamangna ha partecipato alla trasmissione pomeridiana di Rai1 lunedì 31 ottobre, ed è stata la stessa conduttrice Serena Bortone a chiederle dove fosse Pasquale La Rocca. La Costamagna ha risposto con ironia: «Sabato mi ha detto che andava a comprare le sigarette». Un'assenza che ha alimentato, nei fan del programma condotto da Milly Carlucci, l'ipotesi che tra i due non corra buon sangue. A smentire ci ha pensato lo stesso ballerino, che sui social ha pubblicato un messaggio: «Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione». Al messaggio, La Rocca ha allegato uno schreenshot del messaggio ricevuto dalla produzione di Rai 1, per fugare ogni dubbio. Si legge: «Buongiorno Pasquale, sono Eliana della redazione di Oggi è un altro giorno. Per cambi di contenuti scaletta la sua partecipazione prevista per oggi non è confermata. Grazie, mi scuso per il contrattempo».

Ma cosa sarebbe accaduto sabato sera durante la puntata di Ballando con le Stelle? A svelare il retroscena è stato TvBlog. Dopo l'esibizione, come mostrato anche dalle immagini andate in onda a Oggi è un altro giorno, La Rocca sarebbe uscito di corsa dall'Auditorium, rincorso anche dagli autori. TvBlog non specifica i motivi della reazione furiosa, ma li riconduce alla rivalutazione fatta in pista sulla coppia di ballerini, che non si è ritirata dal programma come deciso a inizio puntata dalla Costamagna, reduce dall'incidente che l'ha costretta alle stampelle, ma ha deciso di esibirsi ugualmente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 12:21

